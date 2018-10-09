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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 17:28 09.10.2018 - 17:28

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за то, чтобы вернуть доклад по полномочиям делегаций на доработку в профильную комиссию, свидетельствуют результаты голосования, которое во вторник транслировалось на официальном веб-сайте ПАСЕ.

В соответствии с результатами голосования, 99 членов из 194 ПАСЕ отдали свои голоса за возвращение доклада на доработку, в то время как 79 проголосовали за его дальнейшее обсуждение в нынешнем виде. Представители 16 членов ПАСЕ воздержались от голосования.

Ранее сообщалось, что на осенней сессии в Страсбурге 8-12 октября 2018 года ПАСЕ планировали обсудить вопрос об укреплении процесса принятия решений в отношении полномочий национальных делегаций и голосования". Речь идет о проекте резолюции, принятие могло бы открыть дорогу к восстановлению полноценного участия российской делегации в ПАСЕ.

В апреле 2014 года делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

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