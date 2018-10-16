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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 19:45 16.10.2018 - 19:45

Брюссель. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Порядка 85% женщин-депутатов парламентов европейских стран сталкивались с проявлениями насилия в работе, говорится в совместном докладе ПАСЕ и Межпарламентского союза, распространенном во вторник.

Доклад базируется на результатах опроса 123 женщин из 45 парламентов европейских стран, среди которых 81 респондентка работает непосредственно депутатом, и еще 42 - штатные сотрудницы парламентов.

Также выяснилось, что 47% опрошенных получали угрозы расправы или изнасилования, 68% слышали в свой адрес сексистские комментарии из-за внешности или гендерных стереотипов, и четверть опрошенных заявили, что испытали сексуальное насилие.

Кроме того, 58% женщин заявили, что сталкивались с угрозами сексистского характера в социальных сетях. Также выяснилось, что сотрудницы парламентского штата сталкиваются с насилием чаще, чем женщины-парламентарии. Так, 69% заявили, что подвергались домогательствам со стороны мужчин-депутатов.

Одна из опрошенных рассказала о ситуации, в которую попала ее коллега, работавшая ассистентом мужчины-депутата. По ее словам, депутат отправлял сообщения откровенно романтического характера своей подчиненной, угрожал ей увольнением в случае, если она ему откажет, а также пытался войти в ее номер во время рабочей поездки.

Жертва домогательств сообщила о действиях досаждавшего ей мужчины, однако после этого ей пришлось покинуть работу, а он сохранил место депутата.

В то же время, в докладе отмечается, что женщины-депутаты более молодого возраста больше рискуют стать жертвами сексуальных домогательств, нежели их коллеги среднего и пожилого возраста. Так, среди 76% женщин-депутатов до 40 лет сталкивались с комментариями, унижающими достоинство, в свой адрес в соцсетях, и еще 36% - подверглись сексуальным домогательствам со стороны политических оппонентов, однопартийцев и рядовых граждан.

Помимо этого, в докладе говорится, что в большинстве парламентов европейских стран не существует адекватных механизмов для того, чтобы женщины могли заявить о проблеме сексуального насилия.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что этот доклад отражает печальную реальность.

"Движение MeToo не распространилось на мир политики", - заявила она.

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