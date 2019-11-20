Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 20:12

Хмеймим (Сирия). 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков привел дополнительную информацию о патрулировании российскими военными полицейскими и армейской авиацией сирийских районов на северо-западе страны.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило о маршруте девятого по счету российско-турецкого патруля: российские и турецкие военные начали патрулирование от населенного пункта Арада-Кабира и прошли по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы до района населенного пункта Кара-Мания.

Как сообщил на брифинге Боренков, также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Дарб-эт-Тахт в провинции Алеппо, Айн-Иса - Мшерфет-эш-Шахнат, Аджами - Бозгекли, Аджами - Мембидж в провинции Ракка.

Кроме того, силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршрутам: Камишлия - Чанаджик - Арада-Кабира - Хельва - Алия - Шафкат - Кара-Мания - Тель-эш-Шур-Гарби - Зенар - Камишлия, Квайрес - Метрас - Ханик-Фаукани - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - Квайрес, сообщил руководитель ЦПВС.

По его информации, На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 26 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Халаса, Сабикия, Алеппо, Маканис-эд-Дувайри, Эз-Зандик провинции Алеппо; Чекурджак, Кульджок, Бшарфа, Мортлу провинции Латакия; Телль-Метвази, Шария, Хуайз провинции Хама; Аджаз, Хан-Шейхун, Зайтуна, Шарджа, Карратин-эль-Кебира, Хуайн-эль-Кебир провинции Идлиб", - сказал Боренков.

др

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