Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 2:47

Пекин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Вторая сессия ВСНП 13-го созыва в торжественной обстановке завершила свою работу Пекине.

Депутаты форума рассмотрели и утвердили доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства страны в 2018 году и план социально-экономического развития и бюджет Китая, отчеты Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, приняли закон об иностранных инвестициях.

Наибольшее внимание наблюдателей привлек тот факт, что темпы экономического развития КНР на 2019 год несколько снижены по сравнению с 2018 годом, они предусмотрены на уровне 6- 6,5%. В 2018 году они составили 6,6% против запланированных 6,5%.

Иностранных экспертов в значительной степени интересовал закон об иностранных инвестициях. Он предусматривает повышение уровня транспарентности в отношении иностранных инвестиций; обеспечивает равноправное участия предприятий с иностранным капиталом в рыночной конкуренции; повышение качества услуг для иностранных инвесторов, усиление защиты имущественных прав предприятий с иностранным капиталом.

Последнее положение, считают эксперты, означает, что Китай в дальнейшем не будет добиваться от иностранных компаний, инвестирующих в Китай, передачи технологий. На этом настаивали США, обвиняя КНР в "краже интеллектуальной собственности".

Именно эта проблема является одной из главных на переговорах между Китаем и Соединенными Штатами по преодолению торговых разногласий.

В настоящее время журналисты ждут традиционной после сессий ВСНП встречи с премьером Госсовета Ли Кэцяном.

1гк гс

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