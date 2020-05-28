Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 9:53

Пекин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей Китая (ВСНП, высший законодательный орган страны) 13-го созыва закрылась в Пекине.

Депутаты форума рассмотрели и утвердили доклад премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства в 2019 году и плане социально-экономического развития страны на текущий, бюджет страны на 2020 год, доклады Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры, отчет Постоянного комитета ВСНП (ПК ВСНП) о работе за год.

На сессии были приняты несколько законов. Подавляющим большинством голосов была принята резолюция, предписывающая Постоянному комитету ВСНП разработать закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Был принят также первый в истории КНР гражданский кодекс.

Ситуация в мире и опасения новой волны эпидемии, о возможности которой предупреждают ведущие китайские вирусологи, вынудили китайские власти принять соответствующие меры безопасности и внести коррективы в работу форума.

Сессия была перенесена с марта 2020 года, когда она традиционно проводится, на май, срок ее работы сокращен с двух до одной недели. Было ограничено число китайских и иностранных журналистов, работающих в Китае, получивших аккредитацию на освещение работы форума, представители СМИ из-за рубежа на сессию не допущены. Все пресс-конференции руководителей китайских ведомств в рамках работы сессии и интервью с депутатами были, в основном, организованы в интерактивном режиме.

Ли Кэцян в докладе сообщил, что в 2019 году темпы роста китайской экономики составили 6,1%, что соответствовало плановым показателям. Удалось сдержать безработицу на уровне 5,3%, рост розничных цен - в пределах 2,9%. Доход на душу населения в стане превысил 30 тыс. юаней ($4,3 тыс.).

В докладе из-за проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса внутри страны и неопределенность в сфере развития мировой экономики, вызванная распространением инфекции в мире, целевые показатели роста ВВП страны на 2020 год установлены не были. Главными задачами в области экономического развития Китая были названы вопросы, имеющие непосредственное отношение к практической жизни населения. В частности, предусмотрено создание 9 млн новых рабочих мест, сдерживание роста безработицы на уровне 5,5%, инфляции - на уровне 3,5%, будет продолжена борьба с бедностью. Дефицит бюджета может достигнуть 3,6% ВВП.

Для восстановления пострадавшей от эпидемии коронавируса экономики страны запланировано облегчение налогового бремени предприятий и оказание им материальной помощи, снижение процентных ставок по кредитам, другие меры.

Пристальное внимание в мире привлек законопроект об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, где в конце прошлого года наблюдались массовые беспорядки с требованиями более широкой автономии вплоть до провозглашения независимости.

Ли Кэцян в докладе заявил, что совершенствование механизмов и правовой системы укрепления безопасности специальных административных районов является одной из задач, стоящих пред Китаем.

"Мы должны в полной мере реализовывать политику "одна страна, две системы", обеспечивать, чтоб Гонконгом управляли гонконгцы, а Макао - жители Макао, сформировать надежную правовую систему и механизмы обеспечения безопасности специальных административных районов", - сказал глава китайского правительства.

Председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу, выступая на пленарном заседании сессии, сказал, что Китай "остается приверженцем соблюдения законных норм управления в Гонконге и Макао", подчеркнув, в то же время, что власти страны "будут работать над обеспечением конституционного порядка".

Министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках сессии заявил журналистам, что закон о национальной безопасности в Гонконге должен вступить в силу "без малейшего промедления". По его словам, необходимость этого показали протестные акции, которые "серьезно угрожали национальной безопасности Китая".

Китайские военные, дислоцированные в Гонконге, "решительно поддерживают" закон об обеспечении национальной безопасности Гонконга, заявил командующий войсками гонконгского гарнизона Чэнь Даосян.

"Офицеры и солдаты гарнизона полны решимости и уверены в своей способности защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также поддерживают долгосрочное процветание и стабильность Гонконга", - сказал журналистам военачальник, являющийся депутатом сессии ВСНП.

Власти КНР и представители гонконгской администрации заверили, что закон не окажет влияния и не ограничит права и свободы населения города, будет способствовать стабильному социально-экономическому развитию. Тем не менее, западные эксперты считают, что принятие закона приведет к усилению надзора и цензуры в Гонконге.

Законопроект, после того, как был включен в повестку дня сессии, вызвал новую волну протестных акций в Гонконге.

США и их союзники выступили с резкой критикой в адрес Пекина в связи с законом.

Советник президента США Роберт О'Брайан заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

В минувшую среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР.

"Сегодня я сообщил в Конгресс (США - ИФ), что Гонконг более не пользуется автономией в отношении Китая, если учитывать факты с места событий. США - вместе с людьми Гонконга", - написал он в Twitter.

Китай считает все меры, принимаемые против него США и союзниками в связи с Гонконгом, грубым и недопустимым вмешательством во внутренние дела КНР.

"Мы хотим прямо заявить..., что китайское правительство будет твердо отстаивать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития своей страны", - говорилось в распространенном МИД КНР документе по ситуации вокруг Гонконга.

В нем подчеркивалось: "Китай решительно выступает против вмешательства в его дела внешних политических сил под каким бы то ни было предлогом".

Проблемы, которые сейчас поднимают вокруг Гонконга, относятся к внутренним делам Китая. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"США сами присвоили себе право выставлять всем оценки и предъявлять требования, которые касаются удовлетворения американских интересов", - заявил российский министр, упрекнув США в раздувании проблем Гонконга и неуместном тоне заявлений американских официальных лиц, сообщил МИД РФ.

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