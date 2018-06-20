Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 6:37 20.06.2018 - 06:37

Пекин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа пытается обескровить экономику КНР путем введения новых таможенных тарифов на китайские товары, но Китай не позволит этого сделать, пишет в среду в редакционной статье китайская англоязычная газета China Daily.

"У Китая, который столкнулся с растущим запугиванием со стороны США, не остается выбора, кроме ответных ударов путем применения направленных и прямых мер, чтобы вынудить Соединенные Штаты к отступлению", - говорится в статье.

В ней отмечается, что это необходимо в условиях, "когда, как стало ясно, что любые уступки не действуют на администрацию Трампа, стремящуюся обескровить китайскую экономику".

"Пекин хотел бы заверить Вашингтон, что тому придется заплатить высокую цену за каждую акцию против Китая, если он не хочет стать жертвой растущей жажды крови со стороны администрации Трампа", - пишет издание.

Аккаунт WeChat ведущей китайской газеты "Жэньминь жибао" пишет, что в стране "все едины и поддерживают контрудар правительства" Китая.

"Всем ясно, что Китай втянут в битву. Цена, которую США хотят получить, это не только попытка добиться преимуществ над Китаем; они хотят большего - разрушить китайскую экономику. Китай толкают на решительные шаги", - отмечает WeChat.

Президент США Дональд Трамп объявил накануне, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд.

Д.Трамп заявил, что если Пекин в ответ на ранее объявленное повышение американских пошлин на китайские товары предпримет новые шаги в аналогичном направлении, "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".

В заявлении Белого дома говорится, что Д.Трамп уже дал указание торговому представителю США подготовить список китайских товаров, которые подпадут под новый виток роста пошлин.

Гк бп

Neuer Inhalt Horizontal Line