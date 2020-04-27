Пекин. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Десятки тысяч учащихся в Пекине и Шанхае в понедельник отправляются в школы после перерыва в несколько месяцев из-за коронавируса, сообщают китайские СМИ.
В Шанхае уроки возобновляются для школьников выпускных классов средней и старшей школы. В Пекине на занятия разрешено приходить только старшеклассникам, которые в этом году будут сдавать экзамены для поступления в университеты.
Школы по всему Китаю закрыли еще в январе после вспышки коронавирусной инфекции. С марта в некоторых районах страны начали постепенно открывать учебные заведения.
Ожидается, что школы для учащихся старших классов в городе Ухань, который был эпицентром распространения нового коронавируса, откроются 6 мая.
С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4,6 тыс. человека, зарегистрировано 82,8 тыс. случаев заражения.
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