Пекин. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство КНР будут продолжать поддерживать главу администрации Гонконга Кэрри Лам, несмотря на массовые протесты в этом специальном административном районе, заявил в понедельник представитель МИД Китая Лу Кан.
"Центральные власти КНР продолжат поддерживать главу исполнительной власти (Гонконга - ИФ) и усилия администрации специального административного района в соответствии с законом", - цитируют его слова западные СМИ.
Протесты развернулись в Гонконге накануне намеченного на 12 июня рассмотрения в законодательном собрании поправок к закону об экстрадиции. Эти поправки предусматривают право властей Гонконга выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.
На прошлой неделе властями было принято решение отложить рассмотрение поправок к законопроекту, а глава Гонконга Кэрри Лам в правительственном заявлении в субботу принесла извинения за то, что не было в полной мере учтено мнение населения по поводу поправок.
Пекин поддержал решение администрации Гонконга отложить на неопределенный срок рассмотрение поправок.
Тем не менее, протестующие в воскресенье потребовали отставки Лам, а также полного отказа от принятия поправок.
1тэ аю де