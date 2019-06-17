Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 13:18

Пекин. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство КНР будут продолжать поддерживать главу администрации Гонконга Кэрри Лам, несмотря на массовые протесты в этом специальном административном районе, заявил в понедельник представитель МИД Китая Лу Кан.

"Центральные власти КНР продолжат поддерживать главу исполнительной власти (Гонконга - ИФ) и усилия администрации специального административного района в соответствии с законом", - цитируют его слова западные СМИ.

Протесты развернулись в Гонконге накануне намеченного на 12 июня рассмотрения в законодательном собрании поправок к закону об экстрадиции. Эти поправки предусматривают право властей Гонконга выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

На прошлой неделе властями было принято решение отложить рассмотрение поправок к законопроекту, а глава Гонконга Кэрри Лам в правительственном заявлении в субботу принесла извинения за то, что не было в полной мере учтено мнение населения по поводу поправок.

Пекин поддержал решение администрации Гонконга отложить на неопределенный срок рассмотрение поправок.

Тем не менее, протестующие в воскресенье потребовали отставки Лам, а также полного отказа от принятия поправок.

1тэ аю де

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