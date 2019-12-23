Пекин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - МИД КНР выразил обеспокоенность в связи с созданием военно-космических сил США, сообщают в понедельник западные СМИ.
По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана, Китай "чрезвычайно обеспокоен и решительно выступает против этого".
"Подобные действия США являются серьезным нарушением международного консенсуса в отношении мирного использования космического пространства, подрывает мировой стратегический баланс и стабильность и несет прямую угрозу миру и безопасности открытого космоса", - отметил он в ходе брифинга.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который, в том числе, предусматривает создание военно-космических сил США.
Ранее этим летом глава Пентагона Марк Эспер учредил командование космическое командование США.
Идея создания космических сил в США возникла в 2017 году в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил.
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