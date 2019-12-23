Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 12:12

Пекин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - МИД КНР выразил обеспокоенность в связи с созданием военно-космических сил США, сообщают в понедельник западные СМИ.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана, Китай "чрезвычайно обеспокоен и решительно выступает против этого".

"Подобные действия США являются серьезным нарушением международного консенсуса в отношении мирного использования космического пространства, подрывает мировой стратегический баланс и стабильность и несет прямую угрозу миру и безопасности открытого космоса", - отметил он в ходе брифинга.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который, в том числе, предусматривает создание военно-космических сил США.

Ранее этим летом глава Пентагона Марк Эспер учредил командование космическое командование США.

Идея создания космических сил в США возникла в 2017 году в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил.

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