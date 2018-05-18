Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 12:28 18.05.2018 - 12:28

Пекин. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Власти КНР опровергли выдвинутое ранее президентом США Дональдом Трампом предположение, что Пекин каким-то образом мог повлиять на последние действия КНДР в преддверии готовящегося саммита США-КНДР, передает в пятницу южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на МИД КНР.

"Несмотря на то, что другие страны то и дело меняют свои взгляды, позиция Китая остается неизменной", - приводит агентство слова представителя МИД КНР Лу Кана.

Он уточнил, что "усилия китайских властей направлены на денуклеаризацию Корейского полуострова посредством переговоров".

Д.Трамп заявил накануне, что власти Китая, возможно, стремятся оказать влияние на лидера КНДР Ким Чен Ына в преддверии саммита США-КНДР.

"Есть существенные изменения (в поведении КНДР - ИФ) с тех пор, как они (Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ) провели свою вторую встречу", - сказал он журналистам в Белом доме.

Президент отметил, что эти вторые за последнее время переговоры Ким Чен Ына с Си Цзиньпином стали для него в определенной степени сюрпризом.

Встреча между Д.Трампом и Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне ранее предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

Кроме того, северокорейские официальные СМИ сообщали, что проведение саммита находится под вопросом из-за того, что США и Южная Корея не стали отказываться от масштабных совместных военных учений.

ла аю

Neuer Inhalt Horizontal Line