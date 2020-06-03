Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 11:08

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Сообщения, что правительство Китая не сразу решило поделиться в январе информацией о коронавирусе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не соответствуют действительности, заявил в среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Это сообщения - неправда", - приводит телеканал CGTN слова Чжао Лицзяня, сказанные в ответ на соответствующий вопрос журналиста агентства Associated press (AP).

Он напомнил, что Китай 12 января направил в ВОЗ данные о генетической последовательности коронавируса.

Накануне AP сообщало со ссылкой на результаты собственного расследования, что Китай не сразу передал ВОЗ важную информацию о коронавирусе.

При этом в то время в своих официальных заявлениях ВОЗ благодарила Китай за быструю реакцию на вспышку коронавируса, а также за "немедленное предоставление генома вируса". Также ВОЗ тогда заявляла, что работа Китая и его приверженность к прозрачности "очень впечатляют", отмечало агентство. На самом деле сотрудники ВОЗ испытывали сильное беспокойство в связи с тем, что у них нет необходимой информации для борьбы с вирусом, утверждало AP.

1аю ав

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