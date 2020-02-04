Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 6:22

Пекин. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Управление гражданской авиации Китая потребовало от китайских авиакомпаний продолжать обеспечивать бесперебойное сообщение со странами, которые не отказываются принимать рейсы из Китая.

В распространенном ведомством документе отмечается, что в связи с распространением в Китае коронавируса нового типа "спрос на международном авиационном рынке снизился, ряд стран ввели ограничения на въезд и выезд китайских граждан". В частности, как сообщило управление, уже 46 мировых авиакомпаний временно прекратили полеты в материковый Китай.

Для удовлетворения в особый период потребностей перевозки за рубеж и из-за рубежа пассажиров и обеспечения доставки международных грузов, управление гражданской авиации требует от китайских внутренних авиакомпаний "одновременно с сокращением числа рейсов в соответствии с рыночной ситуацией обеспечить бесперебойное выполнение зарубежных рейсов, за исключением полетов в те страны, которые ввели ограничительные меры в отношении Китая".

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