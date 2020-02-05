Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 6:28

Пекин. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи призвал руководство Великобритании обеспечить нормальное сотрудничество между двумя странами в условиях распространения коронавируса.

"У Китая есть и вера в свои силы, и возможность победить эпидемию. Китай не только несет ответственность за жизнь, безопасность и здоровье собственных граждан, но и прилагает максимальные усилия для защиты здоровья людей в мире и общественного здравоохранения в глобальном масштабе", - цитируют китайские СМИ слова политика, которые он сказал в телефонной беседе с секретарем кабинета министров, советником премьер-министра по национальной безопасности Великобритании Марком Седвиллом.

Ян Цзечи напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "не одобряет и даже выступает против введения ограничений на поездки в Китай и в области торговли".

"Китай надеется, что Великобритания поймет и поддержит усилия китайской стороны, с уважением отнесется к экспертному мнению ВОЗ и сумеет обеспечить нормальное сотрудничество и беспрепятственные контакты между двумя странами", - подчеркнул он, добавив, что сотрудничество между Китаем и Великобританией, как постоянными членами СБ ООН, "приносит пользу народам двух стран, играет важную роль для мира, стабильности и процветания во всем мире".

В свою очередь, министр иностранных дел КНР Ван И в выступлении на очередном заседании рабочей группы МИД по борьбе с коронавирусом поставил задачи, которые должно решить внешнеполитическое ведомство.

К ним он отнес активную популяризацию за рубежом усилий китайского руководства по борьбе со вспышкой эпидемии, потребовал подчеркивать вклад Китая в глобальное здравоохранение и добиваться более активной поддержки и понимания политики китайского руководства и его объективной оценки мировым сообществом.

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