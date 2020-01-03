Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 9:53

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - Власти КНР считают необходимым, чтобы все силы и, в первую очередь, США не способствовали эскалации напряженности после убийства командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.

"Мы призываем все имеющие отношение к ситуации стороны, особенно США, сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности", - сказал в пятницу Гэн Шуан.

"Китай всегда выступал против использования силы в международных отношениях", - подчеркнул он.

Он добавил, что необходимо уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака.

Эти призывы прозвучали после гибели Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

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