Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 11:49

Брюссель. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Китая рассчитывают на то, что СБ ООН поддержит политические инициативы для урегулирования ситуации вокруг КНДР, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Ранее стало известно, что Россия и Китай накануне предложили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает смягчить санкции в отношении КНДР для улучшения гуманитарной ситуации в стране.

"Мы надеемся, что Совет Безопасности единогласно поддержит политическое решение вопроса на (Корейском - ИФ) полуострове", - заявил в свою очередь на брифинге Гэн Шуан.

Он также призвал оказать влияние на Вашингтон и Пхеньян, чтобы они принимали во внимание интересы друг друга. Он указал на необходимость "выйти из (переговорного - ИФ) тупика и не дать диалогу потерпеть крах или хотя бы обратиться вспять".

"Это важный и деликатный момент для (Корейского - ИФ) полуострова, и острая необходимость политического решения возросла лишь еще больше", - подчеркнул Гэн Шуан.

Ранее авторы проекта резолюции, озвученной РФ и КНР, предложили в ближайшее время" отменить ограничительные меры, введенные ранее СБ ООН, и которые "непосредственно связаны с жизнеобеспечением гражданского населения КНДР".

Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв "к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или возобновлению многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате с целью содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами и содействия мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии".

Авторы документа "приветствуют продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях, направленного на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединение усилий для поэтапного и синхронизированного установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове", а также выражают свою поддержку усилиям США и КНДР "по установлению взаимного доверия и улучшения двусторонних отношений посредством диалога и консультаций".

Однако представитель госдепа США заявлял, что сейчас не лучшее время для рассмотрения СБ ООН вопроса о снятии санкций с Северной Кореи, поскольку она "угрожает эскалацией провокационной деятельности, отказывается от встреч для обсуждения вопросов денуклеаризации и продолжает реализовывать и совершенствовать запрещенные программы, связанные с оружием массового уничтожения и баллистическими ракетами".

1аю ар

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