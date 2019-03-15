Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 6:22

*** В 2018 году в условиях общего замедления мировой экономики

товарооборот между странами превысил $100 млрд

Пекин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Китай и Россия располагают потенциальными возможностями и должны стремиться к удвоению товарооборота в двухсторонней торговле, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Китай и Россия должны не только стабилизировать товарооборот на достигнутом в прошлом году уровне, но и работать над его удвоением", - сказал он на пресс-конференции по итогам сессии ВСНП.

Он обратил внимание, что в 2018 году товарооборот между двумя странами впервые в истории превысил $100 млрд, причем это произошло в условиях общего замедления мировой экономики.

В качестве направлений дальнейшего совершенствования китайско-российского торгово-экономического сотрудничества Ли Кэцян назвал активизацию деятельности по реализации крупных объектов взаимодействия, освоение космического пространства, расширение связей между малыми предприятиями, людской обмен.

По его словам, на фоне повышения уровня взаимного доверия между Китаем и Россией в области дальнейшего развития связей "имеются большие перспективы".

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