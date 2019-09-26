Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 10:33

Брюссель. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Китая выражают глубокое разочарование решением Вашингтона ввести санкции против нескольких китайских компаний за закупки иранской нефти, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на МИД КНР.

"Несмотря на законные права и интересы всех субъектов (международного права - ИФ), США беспричинно орудуют санкционной дубинкой, что является грубейшим нарушением базовых норм международных отношений", - цитируют СМИ слова представителя МИД Гэн Шуана.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео на встрече, организованной некоммерческой организацией United Against Nuclear Iran, объявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении китайских компаний и физлиц за транспортировку нефти из Ирана.

Всего под санкции подпали пять граждан КНР, а также шесть компаний.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В частности, 20 сентября США объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Так, Минфин США утверждает, что "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс" и близкую к ним ливанскую шиитскую вооруженную группировку "Хезболла".

1аю ар

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