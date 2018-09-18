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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 2:14 18.09.2018 - 02:14

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны США заверили, что не имеют отношения к проведённому в понедельник вечером ракетному обстрелу сирийской провинции Латакия, передаёт во вторник Си-Эн-Эн.

Представитель Пентагона заявил телеканалу, что американские военные не участвовали в операции. При этом он не стал называть страну, чья армия провела обстрел, во время которого с радаров пропал российский самолёт Ил-20.

Ранее Си-Эн-Эн сообщил со ссылкой на информированный американский источник, что обстрел был проведён ВВС Израиля. Аналогичную версию озвучили ранее официальные сирийские СМИ.

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