В Пентагоне заверяют, что США не участвовали в обстреле Латакии, в ходе которого пропал российский Ил-20 - Си-Эн-Эн
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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны США заверили, что не имеют отношения к проведённому в понедельник вечером ракетному обстрелу сирийской провинции Латакия, передаёт во вторник Си-Эн-Эн.
Представитель Пентагона заявил телеканалу, что американские военные не участвовали в операции. При этом он не стал называть страну, чья армия провела обстрел, во время которого с радаров пропал российский самолёт Ил-20.
Ранее Си-Эн-Эн сообщил со ссылкой на информированный американский источник, что обстрел был проведён ВВС Израиля. Аналогичную версию озвучили ранее официальные сирийские СМИ.
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Интерфакс