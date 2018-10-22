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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 20:46 22.10.2018 - 20:46

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель Пентагона полковник Роб Мэнниг заявил в понедельник, что президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис солидарны во мнении о необходимости для США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"Министр Мэттис и президент непрерывно разговаривают по широкому кругу вопросов, и их позиции по этому конкретному вопросу совпадают", - сказал он журналистам.

Однако американское издание "Хилл" отмечает, что согласно ряду сообщений, заявление Д.Трампа о намерении отказаться от ДРСМД застало Дж.Мэттиса врасплох: на прошлой неделе он совершал поездку в Азии и вернулся в США лишь в минувшую в субботу.

"Хилл" напоминает, что ранее Дж.Мэттис обвинял Россию в несоблюдении условий ДРСМД, однако не говорил об отказе США от договора, а лишь высказывал намерение оказывать давление на Москву для того, чтобы она вернулась к соблюдению ДРСМД.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

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