Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 21:27

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В Пентагоне полагают, что вспышка коронавируса может затронуть многие корабли ВМС США, сообщает агентство Associated Press.

"Не стоит думать, что (авианосец - ИФ) "Теодор Рузвельт" - единственный в своем роде в том, что касается коронавируса. У нас много кораблей в море. Полагать, что подобное больше никогда не повторится, плохой способ планирования", - заявил на брифинге в Пентагоне заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен.

По меньшей мере, 416 моряков команды американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт" заболели коронавирусом. По словам Хайтена, ожидаются результаты анализов еще 1164 моряков этого авианосца.

Он отметил, что самая большая проблема заключается в том, что невозможно тестировать быстро достаточное число моряков на кораблях ВМС США.

"У меня сейчас нет возможности оценить, когда возможность тестировать будет доступна в тех масштабах, которые мы хотели бы видеть", - заявил Хайтен.

Он подчеркнул, что ситуация с авианосцем "Теодор Рузвельт" демонстрирует необходимость адаптироваться к реалиям, связанным с COVID-19.

"Мы только приспосабливаемся к этой новой реальности", - сказал он в Пентагоне.

После экстренного захода авианосца на базу на острове Гуам в Тихом океане на берег для карантина сошла почти половина его команды.

По данным американского командования, около тысячи человек должны оставаться на корабле для обслуживания его ядерной энергетической установки, охраны оружия и поддержания корабль в готовности к выходу в море.

Накануне министр обороны США Марк Эспер принял отставку исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли вслед за его грубыми высказываниями в адрес капитана атомного авианосца "Теодор Рузвельт", который сообщил о вспышке COVID-19 на борту корабля. Модли не понравилось то, что сообщения об этом сначала просочились в СМИ, а уже затем - о проблеме узнало военное командование.

В понедельник Модли назвал капитана авианосца Бретта Крозье, снятого после сообщений о вспышке коронавируса на борту, "либо слишком наивным, либо слишком глупым".

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