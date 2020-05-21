Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 18:09

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Россия продолжает нарушать условия Договора по открытому небу, но не стал комментировать сообщения о намерении США на этой неделе объявить о предстоящем выходе из этого соглашения.

"У нас нет никаких объявлений по Договору по открытому небу", - сказал Хоффман на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Но я могу сказать, что Россия продолжает нарушать свои обязательства в рамках договора", - отметил он, указав, что США говорили об этом на протяжении нескольких лет.

Ранее в четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Вашингтон намерен уведомить в пятницу Москву о решении США выйти из Договора по открытом небу.

В свою очередь Associated Press отмечало, что администрация президента США Дональда Трампа уже оповестила иностранных партнеров об этом шаге.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.

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