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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 9:28 24.05.2018 - 09:28

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - В американском оборонном ведомстве заявили, что не могут подтвердить появившуюся в СМИ информацию об авиаударах возглавляемой США коалиции по позициям сирийских правительственных сил, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"У нас нет информации, которая бы подтверждала содержащиеся в этих сообщениях данные", - сказал представитель Пентагона Адриан Ранкин-Гэллоуэй.

Ранее сирийское агентство САНА сообщило со ссылкой на военные источники об обстреле с воздуха позиций правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. По информации агентства, удары были нанесены самолетами возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении отмечалось, что в результате обстрела никто не пострадал.

В то же время, по данным агентства ЭФЭ, поддерживающие контакты с сирийской оппозицией наблюдатели также сообщили об этом обстреле.

Как сообщалось, ранее в четверг российский военный источник заявил, что информация о том, что коалиция США нанесла удар по позициям сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора, не соответствует действительности.

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