Вашингтон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Директор Объединенного центра искусственного интеллекта при Пентагоне Джон Шанахан в среду заявил, что Россия ведет кампании по дезинформации в киберпространстве.

По его мнению, в том, что касается киберпространства, "Россия демонстрирует пренебрежение к международным этическим нормам, разрабатывая системы, несущие дестабилизирующие риски международной безопасности и прибегая к проведению кампаний по дезинформации".

Ранее в США и ряде других западных стран Россию неоднократно обвиняли в проведении кибератак и попытках оказания влияния на политические и избирательные процессы.

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