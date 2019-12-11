Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 18:01

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество России с рядом стран Ближнего Востока и соседних регионов вызывает у Пентагона большее беспокойство, нежели расширение влияния Москвы в Сирии, заявил в среду на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил глава оборонного ведомства США Марк Эспер.

"Меня беспокоит расширение (влияния) России в Египте, в Саудовской Аравии в других местах, но самым серьезным вопросом, касающимся России, являются отношения России и Турции. Это действительно беспокоит меня", - сказал он.

Ранее на этих слушаниях Эспер заявлял, что его "самая большая обеспокоенность - это (отношения) Турции и России".

"Турция выходит из орбиты НАТО", - подчеркнул он.

1ар бп

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