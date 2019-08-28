Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 20:14

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер в среду заявил, что недавние ракетные пуски Северной Кореи вызывают обеспокоенность, однако США не хотят реагировать на них слишком остро, чтобы не мешать дипломатическому урегулированию северокорейской проблемы.

"Очевидно, что мы обеспокоены испытаниями баллистических ракет малой дальности", - сказал Эспер на брифинге.

"Но мы не будем реагировать слишком остро, мы будем давать взвешенный ответ", - добавил министр.

По его словам, действия США в данном случае не должны "устранять возможность для дипломатии".

"В итоге мы достигнем полной денуклеаризации Корейского полуострова. И лучший способ добиться этого - через политические соглашения", - указал Эспер.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Джозеф Данфорд отметил, что США снизили интенсивность совместных учений с АС Южной Кореи, чтобы снизить напряженность на Корейском полуостров и дать возможность для дипломатического урегулирования северокорейской проблемы.

"Однако существующей ныне программы учений и тренировок достаточно для поддеоржания боеготовности", - заверил Данфорд.

В течение лета в КНДР провели целую серию испытаний баллистических ракет малой дальности.

Однако президент США Дональд Трамп не стал критиковать эти действия. Он неоднократно заявлял журналистам, что договаривался о том, чтобы Пхеньян не проводил ядерных испытаний, и пуски ракет малой дальности он угрозой не считает.

"Ему нравится испытывать ракеты", - заметил Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне.

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