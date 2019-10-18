Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 19:41

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер заявил в телефонном разговоре с главой минобороны Турции Хулуси Акаром, что Анкара должна соблюдать условия соглашения о прекращении огня, напомнив о важности этого шага для защиты населения на северо-востоке Сирии, сообщила в пятницу представитель Пентагона в своем Twitter.

"Я только что говорил по телефону с министром обороны Турции. Я повторил позицию США о том, что Турция должна соблюдать все условия этого соглашения (о прекращении огня - ИФ), и что мы ожидаем, что Турция обеспечит безопасность и благополучие всех людей в регионе, контролируемом турецкими силами", - цитирует слова Эспера представитель Пентагона Алиса Фарах.

Глава американского оборонного ведомства отметил, что "защита религиозных и этнических меньшинств в регионе продолжает оставаться в центре внимания".

Кроме того, Эспер напомнил Акару об ответственности Турции за задержанных боевиков ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в подконтрольных районах.

В четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостанавливает боевые действия в Сирии против курдских формирований, а курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности. Речь идет о районах, которые в настоящее время контролирует армия Турции. При этом пока неясно, как будет решаться проблема Турции с курдами в других приграничных районах на северо-востоке Сирии.

1ви ар

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