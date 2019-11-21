Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 9:22

Брюссель. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Сообщения о том, что США рассматривают возможность вывести значительную часть контингента из Южной Кореи, если Сеул не согласится увеличить долю расходов на содержание американских военных, не соответствуют действительности, заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Нет абсолютно никакой правды в сообщении (газеты - ИФ) "Чосон ильбо", что министерство обороны США в настоящий момент рассматривает вариант с выводом некоторого количества сил с Корейского полуострова", - приводят западные СМИ слова из заявления Хоффмана.

"(Шеф Пентагона Марк - ИФ) Эспер был в Южной Корее на прошлой неделе, и он неоднократно подтверждал наши нерушимые обязательства перед Южной Кореей и ее народом", - продолжил он.

Также он призвал "Чосон ильбо" дать опровержение на сообщение о предполагаемых планах Пентагона.

Ранее в четверг министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам в Ханое, где находится с визитом, что ему ничего не известно о планах сокращения численности американского воинского контингента в Южной Корее.

"Я об этом не слышал", - сказал он в ответ на вопрос о том, намерены ли Соединенные Штаты вывести с юга Корейского полуострова 4 тыс. военнослужащих, если переговоры по финансированию пребывания американских войск не увенчаются успехом.

Эспер отметил, что, хотя он и читает материалы СМИ, однако многие из них "являются ложными, неточными или преувеличенными".

США во вторник прервали переговоры с Южной Кореей об увеличении доли Сеула в возмещении затрат на содержание американского воинского контингента после того, как стороны не смогли преодолеть разногласия.

В Южной Корее дислоцировано 28,5 тыс. американских солдат для сдерживания Северной Кореи.

"Между общими предложениями американской стороны и принципами, которых мы придерживаемся, действительно есть значительные разногласия", - заявил глава южнокорейской делегации Чон Ын Бо на пресс-конференции.

Он отметил, что переговоры были прерваны по инициативе американской стороны.

На увеличении расходов на содержание американских войск в Южной Корее настаивает президент США Дональд Трамп.

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