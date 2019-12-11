Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 17:43

Вашингтон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - В руководстве оборонного ведомства США отдают отчет в том, что Россия расширяет влияние в Сирии, но беспокойства по этому поводу не испытывают, заявил в среду на слушаниях в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил глава Пентагона Марк Эспер.

"Я обеспокоен, но не очень", - сказал он в ответ на вопрос конгрессмена о том, что он думает о позициях России в Сирии.

При этом Эспер отметил, что "за последние пять-шесть лет Россия расширила зону влияния в Сирии".

1ар де

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