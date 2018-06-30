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Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 11:31 30.06.2018 - 11:31

*** В Минобороны и Совете по нацбезопасности США опровергают подобные планы

Вашингтон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Пентагон начал анализировать стоимость и последствия масштабного вывода либо перевода американских военных, дислоцированных в Германии, сообщает в субботу газета "Вашингтон пост" со ссылкой на собственные источники.

"Усилия (по оценке вероятного вывода военных - ИФ) проводятся в соответствии с намерениями Дональда Трампа, которого заинтересовал вывод контингента ранее в этом году", - пишет издание.

Так, Д.Трамп выражал недовольство тем, что другие страны, по его мнению, прикладывают мало усилий в сфере обороны. В частности, президент США удивился, что в Германии присутствует 35 тыс. американских военнослужащих, что показывает большую заинтересованность Вашингтона в общей безопасности по сравнению с другими союзниками, отмечает "Вашингтон пост".

Издание пишет, что в Пентагоне, вероятно, рассматривают варианты частичного перевода американских военных из Германии в Польшу на фоне напряженных отношений между Д.Трампом и Ангелой Меркель.

В свою очередь, представитель Пентагона Эрик Паон опроверг сообщения о намерении США передислоцировать военных из Германии.

"Пентагон на регулярной основе исследует вопрос о нахождении американских военных и проводит такой анализ", - сказал представитель.

При этом в Совете по национальной безопасности США подтвердили высказывания Э.Паона, отметив, что Пентагон постоянно проводит подобную оценку.

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