Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 20:19

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Афганистан в настоящее время не может обходиться без в американских войск для обеспечения безопасности в стране, заявил в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Джозеф Данфорд.

"При текущих обстоятельствах... мы с афганцами согласны в том, что некоторый уровень поддержки необходим, поэтому у нас сейчас есть силы в Афганистане", - заявил Данфорд на совместной пресс-конференции с министром обороны США Марком Эспером.

"В настоящее время, мы полагаем, что Афганистану нужна помощь, чтобы справляться с текущим уровнем насилия", - добавил Данфорд.

Ранее в среду представитель афганского президента Седик Седикки заявил, что Афганистан на данном этапе не может обходиться без поддержки иностранных военных в том, что касается обеспечения безопасности в стране.

Оба этих заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что США и афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) очень близки к заключению мирного соглашения, которое, в частности, будет предусматривать график вывода американских сил из Афганистана.

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