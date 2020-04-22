Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 17:53

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, сохраняет полный контроль над ВС его страны, заявил в среду на брифинге в Пентагоне заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Эрл Хайтен.

"Я предполагаю, что Ким Чен Ын полностью контролирует северокорейские ядерные силы и вооруженные силы, у меня нет причин предполагать обратное", - сказал он.

По его словам, американские разведслужбы не располагают информацией, которая может подтвердить или опровергнуть информацию о возможных проблемах со здоровьем лидера КНДР, которую публиковали СМИ.

Ранее на этой неделе американский телеканал CNN сообщил, что в Вашингтоне изучают данные об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера, и в частности о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции.

Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким Чен Ын проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан после операции на сердце.

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил, что не знает, правда ли лидер КНДР серьезно болен.

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