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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 19:08 24.05.2018 - 19:08

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Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Армия США не повышала уровень бдительности в отношении КНДР в связи с решением американского президента Дональда Трампа отказаться от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявили в четверг в министерстве обороны США.

"Мы поддерживаем очень высокий уровень бдительности в том, что касается КНДР, но этот уровень не повышался", - сказал представитель объединенного комитета начальников штабов Кеннет Маккензи.

По словам пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт, глава ведомства Джеймс Мэттис обсудил с президентом США решение об отказе встречаться с Ким Чен Ыном. В беседе было подтверждено, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Северную Корею.

"Мы готовы бороться уже вечером", - сказала представитель Пентагона.

В министерстве обороны США намерены понаблюдать за развитием событий вокруг Северной Кореи в последующие несколько дней и в случае каких-либо провокационных действий, США будут готовы к ответу в партнерстве с союзниками, отметили в Пентагоне.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп в четверг, комментируя в Белом доме отказ от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил: "Я говорил с генералом Мэттисом (Джеймс Мэттис - министр обороны США), с председателем объединенного комитета начальников штабов и нашими военными, которые до сих пор представляют самую мощную силу в мире, они готовы в случае необходимости", - сказал президент США.

Президент США в четверг направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.

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