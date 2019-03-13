Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 15:35

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Возможная поставка в Турцию американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot должна рассматриваться как альтернатива передаче Анкаре российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявила в среду и.о. помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

"Это (поставку Patriot - ИФ) следует рассматривать как альтернативу", - сказала она на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей США.

К.Уилбаргер выразила надежду на то, что в конгрессе согласны с такой точкой зрения, и подчеркнула, что в случае, если Турция получил С-400, передавать ей ЗРК Patriot не следует.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале марта вновь заявил о том, что Анкара завершит сделку по приобретению российских ЗРС С-400.

Со своей стороны представитель Пентагона Чарльз Саммерс предупредил, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России С-400. "Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними. Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик), ни "Патриоты" (ЗРК Patriot)", - сказал он.

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