Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 18:46

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны США по политике Джон Руд считает, что его страна постепенно теряет свое военное превосходство над Китаем и Россией.

"Фундаментальная проблема, с которой мы продолжаем сталкиваться, заключается в уменьшении конкурентного военного преимущества США по отношению к Китаю и России", - говорится в письменных показаниях Руда комитету сената США по вооруженным делам.

В них отмечается, что "чрезвычайно важно продолжать работу, чтобы обратить вспять этот тренд и восстановить наше конкурентное превосходство в военной сфере, особенно - в том, что касается боевых действий с применением высокотехнологичных видов вооружения".

По словам заместителя главы Пентагона, если США восстановят былое превосходство в военной сфере, то это позволит Вашингтону "продолжать сдерживать агрессию и физическое воздействие со стороны тех, кто пытается вытеснить США и бросить вызов свободному и открытому международному порядку".

Он указал, что Вашингтон также продолжает противодействовать угрозам, исходящим со стороны "режимов-изгоев, таких как Иран и Северная Корея", а также со стороны террористических организаций.

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