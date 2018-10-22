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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 19:51 22.10.2018 - 19:51

Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Два корабля ВМС США проследовали через Тайваньский пролив, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на представителя Пентагона полковника Роба Мэннинга.

Одним из этих кораблей был эсминец "Кертис Уилбур", а вторым - ракетный крейсер "Энтитем".

Представитель Пентагона подчеркнул, что корабли шли в международных водах, и назвал их появление у берегов Китая обычным плаванием.

Как сообщалось, отношения США и КНР резко обострились после повышения Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из КНР товары, а также санкций против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя за покупку истребителей и ракетных систем у России.

Так, в конце сентября эскадренный миноносец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Луян" вынудил эсминец ВМС США "Декатур" уйти от островов Спратли (китайское название Наньша) в Южно-Китайском море, пойдя с ним на сильное сближение.

1аю ар

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