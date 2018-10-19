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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 9:25 19.10.2018 - 09:25

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Джим Мэттис в пятницу заявил, что убийство высокопоставленного полицейского чиновника в афганской провинции Кандагар не окажет значительного влияния на уровень безопасности в регионе, сообщают западные СМИ.

"Я видел окружавших его офицеров. Я наблюдал, как создавались службы безопасности в Афганистане. Это трагическая потеря для Афганистана. Но я не ожидаю долгосрочных последствий для региона", - сказал Дж.Мэттис журналистам в Сингапуре.

По меньшей мере, два человека погибли в Кандагаре при нападении боевиков группировки "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) на правительственный комплекс, где проходило совещание высокого уровня по вопросам безопасности. Среди погибших - глава полиции Кандагара генерал Абдул Разик.

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