В Пентагоне считают, что убийство шефа полиции афганской провинции Кандагара не повлияет на уровень безопасности в регионе
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Джим Мэттис в пятницу заявил, что убийство высокопоставленного полицейского чиновника в афганской провинции Кандагар не окажет значительного влияния на уровень безопасности в регионе, сообщают западные СМИ.
"Я видел окружавших его офицеров. Я наблюдал, как создавались службы безопасности в Афганистане. Это трагическая потеря для Афганистана. Но я не ожидаю долгосрочных последствий для региона", - сказал Дж.Мэттис журналистам в Сингапуре.
По меньшей мере, два человека погибли в Кандагаре при нападении боевиков группировки "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) на правительственный комплекс, где проходило совещание высокого уровня по вопросам безопасности. Среди погибших - глава полиции Кандагара генерал Абдул Разик.
1бф ар бс
Интерфакс