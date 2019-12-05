Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 18:28

Дубай. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Иран продолжает наращивать свои военные возможности, но полагается на военные действия с применением специальных видов оружия и тактики, говорится в письменных показаниях замглавы Пентагона США Джона Руда в комитет по вооруженным делам сената США.

"Несмотря на то, что Иран - не такая мощная держава как Китай или Россия, он продолжает наращивать свои военные возможности и действует при поддержке дружественных иностранных сил с целью распространить свое влияние на Ближнем Востоке", - говорится в них.

"Возможности иранской армии возросли, несмотря на то, что Иран продолжает полагаться на нетрадиционные методы ведения боевых действий...", - отмечается в документе.

В Пентагоне, в частности, отметили, что за последние полгода Иран предпринял ряд агрессивных действий, чтобы нарушить свободу морской навигации, атаковав нефтяные танкеры, а также стремился к тому, чтобы дестабилизировать обстановку в соседних странах при помощи "марионеток" в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке.

В то же время Иран продолжает разрабатывать и тестировать современные системы вооружения.

"Иран разработал и принял на вооружение внушительный арсенал баллистических ракет, а также крылатых ракет и беспилотников, разработанных для того, чтобы атаковать силы США и наших партнеров в регионе. Также Иран использует возможности в киберпространстве для совершенствования своей военной мощи", - отмечает в показаниях Руд.

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