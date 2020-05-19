Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 14:07

Берлин. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Власти федеральной земли ФРГ Мекленбург - Передняя Померания решили со следующего понедельника разрешить возобновить работу бассейнам, кинотеатрам и реабилитационным клиникам, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра экономики земли Харри Главе.

Мекленбург и вторая земля на севере ФРГ Шлезвиг-Гольштейн накануне стали двумя из 16 регионов ФРГ, где не было зафиксировано нового прироста заражений коронавирусом COVID-19.

По данным Института Роберта Коха на вторник, в Германии зафиксировано 175210 случаев заражения коронавирусом, 8007 человек скончались.

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