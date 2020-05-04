Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 12:24

Брюссель. 4 мая. ИНТЕРФАКС - В Бельгии за последние сутки зарегистрированы 80 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом, общее число смертей составляет 7 тыс. 924.

За сутки в больницы поступили 59 новых пациентов, заразившихся COVID-19, и 69 вылечившихся выписались, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив ван Летем.

Он отметил продолжение постепенного снижения числа госпитализаций в стране.

Всего в больницах Бельгии госпитализировано 3 тыс. 44 пациента с диагнозом коронавируса. Это на 12 меньше, чем накануне. В отделениях интенсивной терапии в настоящее время находятся 655 человек - на 19 меньше, чем днем раньше.

Всего за время эпидемии в Бельгии было госпитализировано 15 тыс. 655 инфицированных COVID-19. За тот же период выписались из больниц 12 тыс. 378 вылечившихся.

Выявлено с воскресенья 361 новое заражение. Как уточнил ван Летем, эта цифра может быть неполной, учитывая, что данные подавались за выходные дни, и она еще может быть скорректирована.

По последним подсчетам, общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 50 тыс. 267.

В Бельгии с понедельника вступила в действие начальная фаза выхода страны из режима изоляции. Некоторые предприятия постепенно возобновляют работу. Местные СМИ отмечают спокойную обстановку в стране с утра первого дня отмены некоторых ограничений.

Так, на автомобильных дорогах нет никаких скоплений автомашин, общественный транспорт не переполнен, пассажиры соблюдают предписание обязательного ношения масок. Требование властей совершать только необходимые поездки также в целом выполняется, отмечает газета Le Soir.

Несмотря на предпринимаемые первые шаги по отходу от некоторых ограничений, в качестве главной для населения пока сохраняется прежняя рекомендация: "Оставайтесь дома" - передает телеканал RTBF.

1ов ав

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