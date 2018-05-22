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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:12 22.05.2018 - 08:12

Кабул. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В центральном Афганистане в боестолкновениях с вооруженными боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России) убиты не менее 20 полицейских, в том числе начальник полиции уезда, сообщил во вторник утром телеканал 1TV со ссылкой на власти провинции Газни.

Сообщается, что минувшей ночью боевики атаковали позиции правительственных сил одновременно в уездах Джагату, Дех-Як, Аджристан, Гиро, а также в городе Газни, административном центре одноименной провинции.

Начальник отделений полиции уезда Дех-Як Файз Мохаммад Тофан и командир отряда быстрого реагирования Гаджи Баракат были среди 20 погибших полицейских, сообщил член провинциального совета Насир Ахмад Факири.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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