В Питтсбурге произошла стрельба в районе синагоги

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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 16:59 27.10.2018 - 16:59

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в субботу в американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания, сообщает в субботу полиция в Twitter. Полиция призывает горожан избегать районы улиц Уилкинс и Шейди. По данным радиостанции KRMG, стрелок находится в здании синагоги. 1эф вж Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс