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Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в субботу в американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания, сообщает в субботу полиция в Twitter.

Полиция призывает горожан избегать районы улиц Уилкинс и Шейди. По данным радиостанции KRMG, стрелок находится в здании синагоги.

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Интерфакс