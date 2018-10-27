В Питтсбурге произошла стрельба в районе синагоги
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Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Стрельба произошла в субботу в американском городе Питтсбург в штате Пенсильвания, сообщает в субботу полиция в Twitter.
Полиция призывает горожан избегать районы улиц Уилкинс и Шейди. По данным радиостанции KRMG, стрелок находится в здании синагоги.
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Интерфакс