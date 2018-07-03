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Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - У государственного секретаря США Майка Помпео во время его ближайшего турне пока не запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила во вторник представитель государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Будет ли встреча на полях? Нет, ничего такого пока не запланировано, по крайней мере, на данный момент", - сказала она в ходе брифинга.

1ла ар жг

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Интерфакс