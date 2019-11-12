Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 15:22

Дубай. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Курдско-арабская коалиция Сирийские демократические силы (СДС) удерживает более 12 тысяч пленных боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ), надежность их охраны проблематична, заявил во вторник официальный представитель СДС Мустафа Бали.

"В наших тюрьмах находятся более 12 тысяч боевиков-джихадистов ИГИЛ, которых мы захватили за последние пять лет", - сказал на пресс-конференции на базе "Касака" на северо-востоке Сирии Бали, которого цитируют сирийские СМИ.

"У нас есть технические проблемы с системой охраны, которая отличается от систем в официальных тюрьмах", - отметил представитель СДС.

База "Касака" находится между городами Тель-Тамр и Хасеке. Во вторник официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Майлз Каггинс встретился на этой базе с представителями СДС.

1ак ан

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