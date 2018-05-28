В повестке Совета Россия-НАТО - Украина и снижение рисков в военной сфере
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Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Основные пункты запланированной на 31 мая повестки Совета Россия-НАТО - Украина и вопросы, связанные с военной деятельностью ради снижения напряженности, сообщил журналистам в понедельник в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.
"Ожидается, что тематика будет включать: ситуацию на Украине и вокруг нее, включая полное выполнение минских соглашений, и вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и уменьшением рисков, в интересах снижения напряженности и повышения стабильности и безопасности в Европе", - объяснил натовский чиновник.
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Интерфакс