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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 10:53 28.05.2018 - 10:53

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Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Основные пункты запланированной на 31 мая повестки Совета Россия-НАТО - Украина и вопросы, связанные с военной деятельностью ради снижения напряженности, сообщил журналистам в понедельник в Брюсселе ответственный сотрудник аппарата Североатлантического альянса.

"Ожидается, что тематика будет включать: ситуацию на Украине и вокруг нее, включая полное выполнение минских соглашений, и вопросы, связанные с военной деятельностью, прозрачностью и уменьшением рисков, в интересах снижения напряженности и повышения стабильности и безопасности в Европе", - объяснил натовский чиновник.

Это заседание СРН будет первым после инцидента в Солсбери, на который НАТО отреагировала сокращением персонала российского постпредства на 10 сотрудников.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил тогда по этому случаю, что сокращение штата постпредства РФ при НАТО из-за "дела Скрипалей" наносит серьезный удар по каналам коммуникации. "Евроатлантическая солидарность в этих условиях становится прямой угрозой европейской безопасности", - подчеркнул замминистра.

"Это большая геополитическая провокация", - добавил он. "И удар по дипломатам - это удар по одному из инструментов осуществления внешнеполитического курса России, в этом нет никаких сомнений", - сказал А.Грушко.

Последнее заседание Совета Россия-НАТО состоялось в октябре 2017 года.

В российском постпредстве при НАТО "Интерфаксу" сообщили в понедельник, что "консультации продолжаются" по вопросу возможного проведения заседания СРН в четверг.

Ов ки

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