Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 14:45

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе ближневосточного турне планирует обсуждать с союзниками Вашингтона интересы региона - противодействие Ирану и террористам ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) и "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещенная в РФ), передают западные СМИ.

Общаясь с журналистами на борту самолета, направлявшегося в Кувейт - первый пункт поездки, М.Помпео пообещал, что в ходе дискуссий с лидерами всех стран, которые он посетит, поднимет темы стратегического диалога и необходимости борьбы с угрозой, которую представляет Иран.

В частности, на переговорах в Кувейте он указал на важность Ближневосточного стратегического альянса, считающегося "арабской НАТО". Этот союз призван сплотить арабских союзников Вашингтона против Тегерана, отмечают СМИ.

"Мы все сталкиваемся с одними и теми же угрозами, угрозами от "Аль-Каиды", от ИГ, от Ирана", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халидом ас-Сабахом.

Вместе с тем он осудил разлад отношений Саудовской Аравии и Катара, оба государства являются членами этого альянса. Он призвал Эр-Рияд и Доху "зарыть топор войны" и оставить политические разногласия.

"Это (разногласия - ИФ) не в интересах региона. И это не в интересах мира", - заявил он.

"Нам нужно, чтобы страны Персидского залива совместно работали над комплексами мер против вызовов, с которыми сталкивается каждая из них", - добавил М.Помпео.

Он также приветствовал усилия Кувейта, направленные на урегулирование этого кризиса, и отметил, что США сделают все от них зависящее, чтобы помочь его преодолеть.

Из Кувейта М.Помпео должен направиться в Израиль, где 9 апреля состоятся всеобщие выборы. СМИ отмечают, что этот визит в преддверии выборов можно расценивать как поддержку Вашингтоном нынешнего израильского руководства. С представителями оппозиции госсекретарь США встречаться не будет. Однако в Вашингтоне настаивают на том, что не вмешиваются в политику Израиля.

"Лидеры обеих стран будут меняться с течением времени. Эти взаимоотношения будут играть большую роль вне зависимости от того, кто стоит во главе (стран)", - заявил он журналистам, комментируя тему отношений США и Израиля.

Говоря о том, что США теперь называют территорию Голанских высот "контролируемой Израилем", а не "оккупированной", М.Помпео отметил, что это слово отражает позицию Вашингтона.

"Этот язык отражает факты так, как мы их понимаем. Это констатация факта, как мы видим ситуацию. И я думаю, что мы весьма точны", - сказал он.

Ожидается, что в Иерусалиме М.Помпео сфокусирует основное внимание на темах, связанных с Ираном. Также во время двухдневного визита в Израиль госсекретарь планирует посетить новое американское посольство в Иерусалиме. В 2017 году президент США распорядился перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, в мае прошлого года этот перенос состоялся.

Встреч с палестинским руководством у госсекретаря США не запланировано.

"Они должны захотеть говорить с нами. Это было бы хорошим началом", - добавил он.

Западные СМИ отмечают, что палестинцы после ряда действий нынешней администрации США - от переноса посольства до урезания программ финансовой помощи - действительно отказываются от контактов с Вашингтоном. Так, ранее высокопоставленные палестинские чиновники заявляли, что Вашингтон отрицает право палестинцев на самоопределение, оказывая полную поддержку израильскому правительству.

После двух дней в Израиле М.Помпео отправится в Ливан. В Бейруте он будет обсуждать вопросы, связанные с "Хезболлой", движением, которое в Вашингтоне считают проиранским.

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