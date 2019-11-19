Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 9:26

Гонконг. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Жертвой пожара на рыбацкой шхуне у берегов Южной Кореи стал один человек, еще 11 рыбаков числятся пропавшими без вести, сообщает информационное агентство Associated Press.

Информация о происшествии поступила от береговой охраны Южной Кореи утром во вторник. Служба предоставила фото, на котором изображено загоревшееся рыбацкое судно близ самого большого южнокорейского острова Чеджу.

Как сообщает AP, спасатели обнаружили одного из рыбаков без сознания в водах в семи километрах к югу от судна. В больнице была констатирована смерть рыбака.

Береговая охрана и военно-морской флот Южной Кореи продолжают вести поисково-спасательную операцию.

Помимо погибшего на судне находились еще пятеро южнокорейцев, а также шестеро вьетнамцев.

Причины пожара пока не установлены.

1ка ар де

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