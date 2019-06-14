Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - В администрации США считают, что в ходе политических процессов в Судане, главное - это избежать развития негативных сценариев.
"Возможны несколько сценариев. Один из них позитивен: достижение желаемого результата - соглашение по передаче власти гражданским структурам, что будет приемлемым для народа Судана", - сказал в пятницу в ходе телефонного брифинга помощник государственного секретаря США по африканским делам Тибор Наджи.
Однако, по его словам, также возможны сценарии, которые могут быть очень негативными: "Мы можем получить хаос, который сейчас наблюдается в Ливии или Сомали".
"Самое последнее, чего хочет Египет - это появление ещё одной Ливии у своей южной границы; самое последнее чего хочет Эфиопия - это еще одно Сомали на северо-западной границе", - отметил представитель госдепа США.
Наджи подчеркнул, что ещё одним плохим сценарием будет возвращение старого режима - "это то, чего никто не хочет".
"Плохим сценарием также будет продолжение правления переходного Военного совета Cудана. По сути правильным для обеих сторон (власти и протестующих - ИФ) будет уход от односторонних отношений", - полагает представитель госдепа.
Переходный Военный совет, отметил Наджи, пытается в одностороннем порядке организовать выборы, которые "вряд ли будут заслуживать чьего-либо доверия в регионе".
"Переходный Военный совет также в одностороннем порядке пытается сформировать правительство, что является крайне негативным фактором", - подытожил он.
В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.
1кю ар