Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 17:40

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - В администрации США считают, что в ходе политических процессов в Судане, главное - это избежать развития негативных сценариев.

"Возможны несколько сценариев. Один из них позитивен: достижение желаемого результата - соглашение по передаче власти гражданским структурам, что будет приемлемым для народа Судана", - сказал в пятницу в ходе телефонного брифинга помощник государственного секретаря США по африканским делам Тибор Наджи.

Однако, по его словам, также возможны сценарии, которые могут быть очень негативными: "Мы можем получить хаос, который сейчас наблюдается в Ливии или Сомали".

"Самое последнее, чего хочет Египет - это появление ещё одной Ливии у своей южной границы; самое последнее чего хочет Эфиопия - это еще одно Сомали на северо-западной границе", - отметил представитель госдепа США.

Наджи подчеркнул, что ещё одним плохим сценарием будет возвращение старого режима - "это то, чего никто не хочет".

"Плохим сценарием также будет продолжение правления переходного Военного совета Cудана. По сути правильным для обеих сторон (власти и протестующих - ИФ) будет уход от односторонних отношений", - полагает представитель госдепа.

Переходный Военный совет, отметил Наджи, пытается в одностороннем порядке организовать выборы, которые "вряд ли будут заслуживать чьего-либо доверия в регионе".

"Переходный Военный совет также в одностороннем порядке пытается сформировать правительство, что является крайне негативным фактором", - подытожил он.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

1кю ар

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