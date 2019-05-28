Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 12:20

Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Силы для Косово под руководством НАТО (KFOR) проинформировали о проведении полицией Косово спецоперации по всей территории края, сообщила во вторник в своем "Твиттере" официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

"KFOR информируют, что косовская полиция проводит операцию на всей территории Косово после получения ордеров на арест в связи с коррупцией", - отметила Лунгеску.

"KFOR подтверждают, что ни косовские силы безопасности, ни какие-либо другие военные силы не были развернуты на севере", - подчеркнула представитель НАТО.

Как сообщалось, сербская армия и спецназ МВД во вторник приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с осложнением ситуации в сербских общинах на севере автономного края Косово и Метохия.

Ранее во вторник сообщалось, что подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных семь полицейских.

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