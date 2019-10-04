Дели. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция Индии в пятницу опровергла сообщения о том, что из музейного комплекса пропал прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, сообщает агентство Associated Press.
По словам сотрудника полиции Эс Багхеля, урну с прахом Махатмы Ганди в принципе не могли украсть из музея в штате Мадхья-Прадеш в центральный части Индии, Так как она там никогда не хранилась. Ранее этот музей пострадал от действий вандалов. После этого стали поступать сообщения о том, что урна с прахом якобы украдена.
Он сообщил, что полиция расследует этот инцидент, в ходе которого злоумышленники нанесли граффити на фотографии Ганди: они написали "предатель нации". Националисты в Индии зачастую критикуют Ганди за продвижение идеи единства индуистов и мусульман.
Инцидент произошел 2 октября, когда в Индии отмечали 150-ю годовщину со дня рождения Махатмы Ганди.
Ганди - один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии. Он был убит в 1948 году. После того, как Ганди кремировали, его прах не стали развеивать над рекой, как этого требуют традиции индуизма. Вместо этого, прах разделили на несколько частей и отправили в различные мемориалы по всей стране.
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